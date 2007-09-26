Сенсаційна чернетка Буша викликала нову хвилю сміху

Вчора в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку відбулася загальнополітична дискусія. Організатори зробили так, що непримиренні опоненти Джордж Буш і Махмуд Ахмадінежад, який вимагає напередодні права «словесної дуелі» з Бушем, виступали у різний час, і таким чином, не мали можливості зустрітися.

Як і очікувалося, черговий виступ Буша викликав нову хвилю критики і жартів. Цього разу помилку допустила сама адміністрація Білого дому, опублікувавши невідредаговану версію його промови перед Генеральною Асамблеєю ООН.

Тепер весь світ уявляє, як президент США Джордж Буш бореться за правильну вимову, читаючи слова, які йому важко вимовити, по фонетичній транскрипції. У опублікованому тексті роз`яснюється не тільки вимова назв інших країн, таких як "Киргизстан", але навіть ім’я французького президента Саркозі. Ім`я глави опозиції М’янми, Аун Сан Су Чжі, президент не зміг правильно вимовити, можливо тому, що в тексті не було відповідної транскрипції.

Колишній спіч-райтер президента США Девід Фрум (David Frum) підтвердив британській газеті Times., що в усіх президентських промовах містяться фонетичні транскрипції, назвавши публікацію невідредагованої версії "недоглядом".

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