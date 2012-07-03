Медведєв продовжить дражнити Токіо поїздками на Курили
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв повідомив, що має намір ще раз відвідати Курили, практика відвідування островів керівництвом Росії буде продовжена.
"Хотів би підкреслити, що вважаю вкрай важливим відвідування членами уряду РФ Курил. "Ми займалися цим до цього, ця практика, природно, буде продовжена новим складом уряду", - сказав він на нараді з питань реалізації ФЦП "Соціально-економічний розвиток Курильських островів", пишуть РІА" Новости".
Курильські острови належать до Сахалінської області.
Медведєв вперше побував на Курилах в якості президента в листопаді 2010 року. Це була перша в історії поїздка глави російської держави на ці острови.
У Токіо різко негативно відреагували на неї, назвавши відвідування Медведєвим Кунашира "недозволеною грубістю". Москва у відповідь заявила, що суверенітет Росії щодо Курил не підлягає перегляду, а російське керівництво буде здійснювати робочі поїздки незалежно від реакції Токіо.