Іран випробував ракету, здатну досягти Ізраїля

Корпус вартових Ісламської революції проводить в іранській пустелі Семан масштабні маневри "Великий пророк-7". Вони збіглися за часом з посиленням міжнародних санкцій проти Тегерана і початком чергового раунду консультацій про долю ядерних розробок Ісламської республіки, повідомляє Newsru.co.il.

Мета навчань - перевірка боєготовності ракетних підрозділів корпусу, точності та ефективності нових ракетних систем та безпілотних літальних апаратів іранського виробництва. Програма маневрів передбачає запуск сотень ракет по десятках навчальних цілей.

Як повідомляє агентство Fars, в якості мішеней використовуються спеціально побудовані копії військових баз потенційних супротивників, насамперед - США. "Авантюристи повинні зрозуміти, що Корпус дасть відсіч спробам залякати Іран і захистить наш народ від агресії", - заявив командувач аерокосмічними військами КВІР Алі Амір Хаджизаде.

За словами бригадного генерала Хаджизаде, в ході навчань будуть випробувані і ракети, призначені для боротьби з радарними системами потенційних супротивників. Він повідомив, що вони здатні знищувати об'єкти NATO в Туреччині, американські кораблі в Персидській затоці і ізраїльські установки "Залізний купол".

Вранці 3 липня в рамках навчань був здійснений запуск ракети "Шихаб-3", радіус дії якої становить 2.000 кілометрів. Як відзначають експерти, випробування ракети покликані сигналізувати Ізраїлю, що його територія знаходиться в зоні досяжності іранських ракет.

На нинішньому тижні в Стамбулі пройде черговий раунд переговорів за формулою "5 +1", предметом яких є іранські ядерні розробки. Напередодні їх відкриття міністр закордонних справ Ірану Алі Акбар Салехі застеріг міжнародне співтовариство від спроб загнати Тегеран у глухий кут.

"В іншої сторони немає виходу - вона зобов'язана прийти до згоди з нами. Альтернатива їй - лобове зіткнення. Я не вважаю, що воно відповідає інтересам сторін, особливо з огляду на останні зміни в регіоні", - заявив він.