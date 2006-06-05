Кордони європейських держав стерегтимуть безпілотні літаки
08:54, 05 червня 2006Світ
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Усі терористи потраплять в телевізор
Кордони європейських держав незабаром охоронятимуть спеціальні безпілотні літаки. Вони будуть обладнані камерами стеження для охорони своїх кордонів від проникнення нелегальних іммігрантів і терористів.
Про це пише “Sunday Times”.
Планується, що літаки патрулюватимуть територію над протокою Ла-Манш і середземноморським узбережжям.
Подібні апарати з розмахом крила в 6 метрів і вагою в 195 кг вже успішно використовувалися в Бельгії для контролю над танкерами, що незаконно зливають пальне в Північне море.
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