Після перерахунку голосів результат виборів президента Мексики не змінився
20:25, 06 липня 2012Світ
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Енріке Ньєто офіційно оголошений переможцем президентських виборів у Мексиці.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», перерахунок голосів не змінив результат голосування. Після повторної обробки всіх бюлетенів представник опозиції набрав близько 38% голосів, відзначає виборчком країни.
Суперник Е.Ньєто від лівих сил, Андріас Обрадор набрав майже на 7% голосів менше.
Він відмовився визнавати результати виборів і звинуватив опонента в підкупі виборців.
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