Після перерахунку голосів результат виборів президента Мексики не змінився

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», перерахунок голосів не змінив результат голосування. Після повторної обробки всіх бюлетенів представник опозиції набрав близько 38% голосів, відзначає виборчком країни.

Суперник Е.Ньєто від лівих сил, Андріас Обрадор набрав майже на 7% голосів менше.

Він відмовився визнавати результати виборів і звинуватив опонента в підкупі виборців.