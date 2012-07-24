Петербурзький прихильник Pussy Riot публічно зашив собі рот (фото)

10:50, 24 липня 2012
Світ
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Петербурзький художник Петро Павленский заявляє, що вийшов в понеділок з зашитим ротом до Казанського собору, щоб виступити проти арешту учасниць панк-групи Pussy Riot.

Павленский протестує проти заборони на гласність, фото stop-rpc.livejournal.com

"Я в якомусь роді стояв як жива скульптура, не реагував ні на які вимоги (правоохоронних органів), вони не знали, що зі мною робити, ходили навколо, потім вони викликали "швидку"... щоб я пройшов обстеження у психіатра", - розповів Павленскій РІА Новости.

Художник стверджує, що психіатр визнав його осудним і після медогляду відправив додому.

Після акції художник зняв шви.

Представник ГУ МВС по Петербургу і Ленінградській області повідомив РІА Новини, що не має інформації про цю акцію. Тим часом у ряді ЗМІ опубліковані фотографії, на яких поруч з художником стоять поліцейські і фотографують його.

Павленский розповів, що хотів показати, що затримання Pussy Riot суперечить фундаментальним християнським цінностям. На його думку, зашитий рот демонструє становище сучасного художника в Росії, заборону на гласність, посилення цензури.

Художник під час акції демонстрував перехожим плакат з написом "Виступ Pussy Riot був переграванням знаменитої акції Ісуса Христа (мф.21 :12-13)".

Резонансну справу панк-гурту Pussy Riot обговорюють не тільки в Росії, а й за кордоном. П'ять дівчат в кінці лютого прийшли в храм Христа Спасителя в Москві, одягли маски і провели біля вівтаря "панк-молебень". Зараз заарештовані три учасниці акції, слідство пред'явило їм обвинувачення по статті "хуліганство". Дівчатам загрожує до семи років позбавлення волі.

Нещодавно в Петербурзі також відбулася акція на підтримку дівчат. 12 липня жінка в одязі, схожому на вбрання Pussy Riot під час скандальної акції, прив'язала себе до хреста, встановленого біля храму Спаса на Крові. Жінку затримали за порушення міського закону про благоустрій.

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