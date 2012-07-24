Спадкоємці магната хочуть відсудити землю під Національним стадіоном у Варшаві

Спадкоємці польського магната Арпада Хованьчака можуть відсудити у Польської держави земельну ділянку, на якій був збудований до Євро-2012 Національний стадіон у Варшаві, вартість якої оцінюється близько 1 мільярда євро.

Про це пише у вівторок Gazeta Wyborcza, зауважуючи, що на початку липня Адміністративний суд Мазовецького воєводства ухвалив рішення на користь спадкоємців, котрі зараз живуть в Аргентині.

Газета відзначає, що спадкоємці борються за землю, придбану їхнім родичем у 1920 році вже 8 рік та переконані, що правосуддя стане на їхній бік.

"Перед будівництвом Національного стадіону оцінювалося, що ділянка, про яку йде мова, коштує від 250 мільйонів до 1 мільярда євро. На ній збудували стадіон, незважаючи на те, що політики і чиновники з міністерства спорту та компанії, яка споруджувала арену, та влада Варшави знали про заявку на повернення", - відзначає адвокат спадкоємців Йоанна Модзелевська.

Польська влада вважає правомірним конфіскацію земельної ділянки тодішньою комуністичною владою у 1945 році після завершення Другої світової війни та планує оскаржити останній вирок у Касаційному суді.

Газета зауважує, що столична Варшава та Мазовецьке воєводство щорічно витрачають на виплату компенсацій за конфісковане за комуністичних часів майно "десятки мільйонів євро", а частина із спадкоємців отримують земельні ділянки, котрі належали їхнім предкам.

Серед них видання згадало повернення одного гектара землі в одному із центральних парків у Варшаві, який віддали родині Замойських та ділянку біля Парламенту Польщі (Сейму), яку отримала родина Любомирських.

Відповідальний за реприватизацію у Варшавській мерії Марчін Байко сказав GW, що спадкоємці Арпада Хованьчака у випадку ухвалення позитивного на їх користь рішення могли би отримати в рамках компенсації у власність, наприклад, VIP-ложі Національного стадіону.

"Це значний дохід", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, польська влада витратила на будівництво Національного стадіону у Варшаві, котрий став найбільшою спортивною ареною у Польщі, близько 400 мільйонів євро (без ПДВ), що удвічі більше, ніж на будівництво та реконструкції інших трьох стадіонів, де у червні цього року відбувалися матчі Євро-2012.

Польська влада сподівається, що стадіон зможе заробити на своє утримання у найближчі 2-3 роки, оцінюючи ці видатки до близько 7 мільйонів євро у рік.