Суд зобов'язав Росію виплатити іспанцям компенсацію за націоналізацію ЮКОСа

Про це повідомляється в прес-релізі компанії Covington & Burling (представляла інтереси позивачів), опублікованому на MarketWatch, пише Лента.ру.

Розмір компенсації не повідомляється. У прес-релізі зазначено лише, що суд оцінив "ЮКОС" на момент націоналізації більш ніж у 60 мільярдів доларів.

Позов з боку кількох іспанських інвестфондів, які були власниками депозитарних розписок (ADR) "ЮКОСа", був поданий ще в 2007 році. Сума позову не розкривалася. Інвестори вимагали відшкодувати їм втрати, понесені в результаті передачі активів "ЮКОСа" державі, на підставі російсько-іспанської угоди про взаємний захист інвестицій.

Як зазначено в повідомленні Covington & Burling, суд дійшов висновку, що податкові претензії, пред'явлені "ЮКОСу", були тільки приводом для експропріації активів компанії і подальшої передачі їх державній "Роснефти".

Це вже друге рішення міжнародного арбітражу щодо компенсацій міноритарним акціонерам "ЮКОСа". У 2010 році суд ухвалив, що російський уряд має виплатити британській фірмі RosinvestCo компенсацію в 3,5 мільйона доларів за націоналізацію "ЮКОСа" (хоча компанія вимагала 200 млн).