Польща евакуювала своїх дипломатів з Сирії

"Усі польські дипломати безпечно залишили країну та незабаром повернуться до Польщі", - відзначили у міністерстві.

МЗС Польщі, котра входить в Євросоюз, закликало польських громадян залишити територію Сирії, нагадавши, що вперше такий офіційний заклик був озвучений ще у січні 2012 року.

Міністерство відзначило, що поляки, які залишилися у Сирії, можуть скористатися допомогою будь-якого консульства однієї з 27 держав Євросоюзу, котрі діють в країні.

"До них будуть застосовані такі ж самі дії, як і для громадян інших держав ЄС", - відзначила прес-служба.

Польські дипломати в інших країнах цього регіону отримали спеціальні інструкції, як допомогти співгромадянам, котрі можуть прибути до них з Сирії.

Як повідомляв УНІАН, учора, 26 липня, Україна евакуювала з Сирії 62 своїх громадян через загострення безпекової ситуації в цій країні.