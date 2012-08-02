Велосипедист загинув від удару олімпійського автобуса

У Лондоні в результаті зіткнення з олімпійським автобусом, що перевозив атлетів, помер велосипедист.

Як розповіли представники лондонської поліції, ДТП сталось увечері 1 серпня 2012 р. в районі Хекні. Водій автобуса надто пізно помітив, як велосипедист виїхав на дорогу, і не встиг загальмувати. В результаті отриманих травм потерпілий помер на місці. Поліція Лондона проводить розслідування інциденту.

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