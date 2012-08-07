Сирійські повстанці погрожують вбити захоплених іранців

Повстанське угрупування «Бригади аль-Бараа», яке діє у складі Вільної сирійської армії, заявило, що його командир Абдель Нассер Шмейр застрелить решту викрадених іранців, якщо артилерійські обстріли триватимуть, повідомляє Радіо Свобода.

У заяві уточнюється, що вбито буде тих іранців, чия приналежність до Революційної гвардії Ірану буде встановлена.

Іранців захопили в суботу, коли ті їхали автобусом. Тегеран стверджує, що група складалася з паломників, які прямували до шиїтських святинь у Дамаску. Телеканал Al-Arabiya показав кадри, на яких іранці оточені озброєними людьми, які стверджують, що затримані пасажири автобуса - члени Революційної гвардії Ірану. За словами сирійських повстанців, іранці прибули до Сирії з розвідувальною метою.