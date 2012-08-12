Корабель ВМС США зіткнувся з японським нафтовим танкером

Як повідомляє lenta.ru з посиланням на прес-службу ВМС США, інцидент стався сьогодні близько 01.00 за місцевим часом (23.30 за київським).

У результаті зіткнення ніхто не постраждав. Що стало причиною зіткнення, поки що не ясно. Також невідомий ступінь пошкоджень, одержаних есмінцем і танкером, який ходить під прапором Панами. Був танкер повний чи порожній під час інциденту, не повідомляється.

Ракетний есмінець "Портер" ВМС США відноситься до типу "Арлі Берк". Корабель був спущений на воду в 1997 році і увійшов до складу ВМС США в 1999 році. На момент інциденту військовий корабель ніс заплановане чергування в Ормузькій протоці.