Літак «Аерофлоту» екстрено посадили в Ісландії через загрозу вибуху
11:39, 16 серпня 2012Світ
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В Ісландії здійснив екстрену посадку літак «Аерофлоту» Airbus A330, що виконував рейс Нью-Йорк – Москва, через загрозу вибуху.
Airbus A330 посадили в Рейк'явіку
Про це УНІАН повідомили в авіакомпанії.
«Повідомлення про бомбу надійшло в поліцію Нью-Йорка, коли літак вже був у польоті. Після цього командир повітряного судна прийняв рішення про екстрену посадку в Рейк'явіку», - сказав співробітник авіакомпанії.
Він відзначив, що на борту літака перебувало 256 людей.
Передбачається, що літак має вилетіти до Москви сьогодні ввечері.
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