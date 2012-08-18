Американський безпілотник знищив 50 бойовиків руху "Талібан" в Афганістані
20:18, 18 серпня 2012Світ
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Безпілотний літальний апарат, що належить США, в суботу завдав удару по незаконних збройних формуваннях на сході Афганістану, знищивши 50 членів угрупування "Талібан".
Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Сіньхуа, інцидент стався в провінції Кунар, яка межує з Пакистаном.
Як повідомив агентству представник афганської поліції Наджібулла Хан, серед убитих бойовиків були 13 польових командирів талібів. У провінції Кунар активність бойовиків традиційно висока, незважаючи на численні операції афганської армії і сил НАТО.
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