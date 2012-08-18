Американський безпілотник знищив 50 бойовиків руху "Талібан" в Афганістані

Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Сіньхуа, інцидент стався в провінції Кунар, яка межує з Пакистаном.

Як повідомив агентству представник афганської поліції Наджібулла Хан, серед убитих бойовиків були 13 польових командирів талібів. У провінції Кунар активність бойовиків традиційно висока, незважаючи на численні операції афганської армії і сил НАТО.