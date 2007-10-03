В Іраку внаслідок теракту поранений посол Польщі

У Багдаді в результаті вибуху бомби дістав поранення посол Польщі.

Про це повідомляє Рейтер з посиланням на дипломатичне джерело в іракській столиці.

За даними поліції, вибух стався в той момент, коли три автомобілі посольства Польщі рухалися в районі Арасат у центральному Багдаді. Три вибухові пристрої було закладено на узбіччі дорогі. Внаслідок вибухів один мирний житель загинув і п`ятеро поранено.

Поліція не володіє інформацією щодо поранення посла, але повідомила, що троє поранених - співробітники посольства Польщі.

Один зі свідків події повідомив, що бачив, як підірвалися дві машини, на одній з яких був червоно-білий прапор. Вертольоти, що прибули на місце вибуху, доставили поранених у місцеву лікарню.

На сьогодні польський військовий контингент в Іраку налічує близько 1 тис. чоловік.