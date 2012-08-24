Туреччина і США обговорили шляхи повалення влади в Сирії

Як повідомляє Agence France-Presse, зустріч проходила під співголовуванням заступника міністра закордонних справ Туреччини Халіта Джевіка і посла США в Анкарі Елізабет Джонс. До складу групи увійшли також представники оборонних і розвідувальних відомств двох країн.

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Про результати заходу поки ніякої інформації немає, проте відомо, що сторони планували обговорити способи наближення краху сирійського режиму, а також можливі наслідки такого розвитку подій, зокрема - небезпека поширення хімічної зброї.

Необхідність створення такої групи була озвучена головами дипломатичних відомств двох країн під час недавнього візиту Гілларі Клінтон до Туреччини, нагадує Лента.ру. Вони, зокрема, вирішили, що наявність такого майданчика допоможе уникнути небажаного для Туреччини і США розвитку подій в Сирії.

Як повідомлялося раніше, в Туреччині вже діє центр допомоги сирійським повстанцям, організований спільними зусиллями Анкари, Вашингтона і ряду арабських країн Перської затоки. За даними Reuters, це установа працює в місті Адана, розташованому недалеко від сирійського кордону.

Крім того, про свою підтримку повстанців уже заявили Великобританія і Франція.