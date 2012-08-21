США готові до військового втручання в Сирії

З такою заявою, виступив президент США Барак Обама. Вперше з початку конфлікту в Сирії, зазначає агентство, президент США назвав умови, за яких його країна буде готова розглянути питання про військову операцію.

Американський президент попередив, що "переходом за червону лінію" буде вважатися не тільки застосування хімічної або біологічної зброї, а й будь-які переміщення подібних арсеналів, що свідчать про підготовку до їх використання.

Обама також зазначив, що США не можуть допустити, щоб сирійська хімічна чи біологічна зброя "потрапила в неправильні руки". На даний момент, додав він, немає повної впевненості в тому, що ці арсенали надійно охороняються. Подібні побоювання, заявив Обама, поділяють і союзники США в регіоні, в тому числі Ізраїль.

Влада Сирії, зауважує Лента.ру, в липні вперше визнала, що має хімічну і біологічну зброю, заявивши, що готова застосувати її в разі військового втручання іноземних держав.