Гепард напав на дітей під час циркової вистави

" Гепард, що був на повідку у працівника цирку, раптово кинувся у бік двох дівчаток, 7 і 10 років, які сиділи біля арени, і, дотягнувшись до дітей, подряпав одній дівчинці живіт, другій - палець на правій руці", - повідомив сьогодні ІТАР-ТАСС в.о. начальника прес-служби ГУ МВС по Самарській області Ігор Юсупов.

Батьки відвезли постраждалих дітей до лікарні, де їм надали амбулаторну допомогу, після чого відпустили додому.За даним фактом збирається матеріал для проведення перевірки. Чи будуть продовжені гастролі цирку – поки що не відомо.