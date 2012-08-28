Безробітних у Франції стало 3 мільйони

У липні 2012 р. кількість людей, які встали на облік в пошуках роботи, збільшилася на 41,3 тис. і досягла 2,99 млн. осіб. Такі дані з посиланням на міністерство праці Франції наводить РосБізнесКонсалтинг.

Поряд з безробітними збільшилася кількість претендентів на повний робочий день: у липні порівняно з ситуацією в червні їх кількість зросла на 58,3 тис. і досягла 4,45 млн.

Відразу поле публікації даних міністерства праці зі своїм коментарем виступив прем'єр-міністр країни Жан-Марк Еро. "Дертися вгору цим схилом буде тяжко, але кожного дня ми робимо для цього все можливе", - заявив він.

Водночас глава уряду зізнався, що кабінет може переглянути у бік пониження прогноз зростання національної економіки на 2013 рік. Раніше озвучені 1,2% вже розглядаються як "надто оптимістичні".