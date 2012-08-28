Гурт з Лондона присвятив синові Лукашенка пісню: "Коля, почему ты не в школе?"

Проблеми Білорусі для гурту не зовсім далекі – їхній вокаліст Саша Ільюкевич, який зараз мешкає в Лондоні, сам звідти родом. "Коля, почему ты не в школе?", "Коля, на заборе твое имя пишут, и будят в нас страх", - співається в пісні, зазначаєТСН.

"Коля" – це робота, на яку надихнуло почуття страху, коли бачиш, як готують імовірного спадкоємця тоталітарного режиму, хлопчика Колю: малюк Коля приймає військовий парад, хлопчик Коля зустрічається з Папою Римським, Коля оглядає командування військ, Коля нагороджений золотою зброєю", - йдеться в описі до кліпу.

Як відомо, Олександр Лукашенко часто бере свого молодшого сина Колю, якому 8 років, у різноманітні ділові поїздки, на зустрічі, свята, військові паради тощо. У червні цього року він взяв сина до Венесуели. "Є кому перейняти естафету співпраці через 20-25 років", - сказав тоді Лукашенко венесуельському лідерові Уго Чавесу.