Через ураган у США вода піднялася настільки, що переливається через дамби

За словами Біллі Нангессера (Billy Nungesser), голови округу Плакмін, який розташовується всього за 90 кілометрів на південний схід від Нового Орлеана, триметрові дамби не прорвані, однак вода починає переливатися через них.

Про це повідомляють РІА "Новости" з посиланням на CNN.

Як зазначає Національний центр попередження про урагани США, це може привести до масштабного затоплення деякий районів.

За даними місцевої газети Times-Picayune, чиновник також постраждав від Ісаака: частина даху його будинку зірвало сильними поривами вітру, які досягають 130 кілометрів на годину. Крім того, його будинок почало заливати водою.

Як повідомляють американські метеорологи, станом на 04.00 за місцевим часом Ісаак знаходився за 95 кілометрів на південь від Нового Орлеана, який сильно постраждав сім років тому від урагану Катріна. В даний час Ісаак просувається в північно-західному напрямку зі швидкістю 13 кілометрів на годину.

Через ураган кілька аеропортів в американських штатах Луїзіана, Міссісіпі та Алабама були закриті, близько 1,5 тисячі рейсів скасовані. Також повідомляється, що понад 310 тисяч споживачів в Луїзіані залишилися без електроенергії.