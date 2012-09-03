На Волзі теплохід із 264 туристами зіткнувся з буксиром

Про це повідомляє РІА «Новости».

"Близько першої години ночі біля острова Карагач зіткнулися буксир і теплохід "Михайло Шолохов", який рухався з Петербурга до Москви", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, на борту "Михайла Шолохова" перебували 264 туристи. Співрозмовник агентства не підтвердив інформацію низки регіональних ЗМІ, що туристи є громадянами Німеччини.

Теплохід отримав невелику вм'ятину на борту. Обидва судна декілька годин стояли на якорях, а потім продовжили рух. За попередніми даними, аварія сталася з вини капітана буксира.

Найбільша аварія на річковому транспорті сталася 10 липня минулого року в Куйбишівському водосховищі в Татарстані. Тоді там за три кілометри від берега затонув двопалубний дизель-електрохід "Булгарія", на борту якого на момент аварії перебувала 201 людина. Жертвами катастрофи стали 122 із них.