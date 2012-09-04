МЗС здивоване, що Канада досі не спростила візи для українців

Про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

Він нагадав, що Україна скасувала візи для громадян Канади ще в 2005 році.

«За весь цей час Канада не запровадила жодних кроків назустріч Україні в питанні спрощення візового режиму. Візи для українців так і залишається важко отримувати, величезні черги при тому, що майже 4 відсотки населення Канади складають етнічні українці», - сказав О.Волошин.

За цих умов, за його словами, МЗС України дивує, що канадським урядом не було вжито жодних кроків для того, щоб спростити процедури отримання віз, збільшити термін, на який видаються візи та зменшити перелік документів, які вимагаються для отримання візи.

«Звичайно, все це нас спонукає до дуже серйозного аналізу ефективності наших відносин з Канадою у візовій сфері, ми будемо продовжувати переговори з урядом цієї країни», - сказав О.Волошин.

Він висловив сподівання, що для Канади сьогоднішня заява буде серйозним сигналом «про те, що ми скасовуємо візи не для тих країн, яких ми дуже любимо, а для тих країн до яких часто їздять українці».

О.Волошин зазначив, що при всіх колосальних культурно-гуманітарних, економічних і інших зв'язках, які Україна має з Канадою ситуація з візовою сферою викликає стурбованість.

«Ми сприймаємо візовий діалог з будь-якою країною як дорогу з двостороннім рухом і просто так ніяких подарунків більше ніхто нікому робити не буде, тим більше в тих умовах, коли канадський уряд фактично скасував або спростив видачу віз громадянам таких країн як Барбадос, Ботсвана, Бруней, Намібія. Викликає серйозне здивування, чим керуються канадські посадовці, визначаючи свої підходи до візових відносин з Україною», - сказав він.