Коста-Ріка та Панама у безпеці: попередження про цунамі скасували

За даними Геологічної служби США, яка стежить за землетрусами в усьому світі, магнітуда нинішнього землетрусу біля тихоокеанського узбережжя Коста-Ріки склала 7,9, пише Радіо Свобода.

У цій і кількох сусідніх країнах повідомили наразі про незначну шкоду, завдану будівлям та інфраструктурі, зокрема, лініям електропередач, але про можливі жертви ще не повідомляли.