Коста-Ріка та Панама у безпеці: попередження про цунамі скасували
21:57, 05 вересня 2012Світ
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Попередження про можливість цунамі, оголошене сьогодні для низки країн Центральної і Південної Америки після потужного землетрусу біля берегів Коста-Ріки, вже скасували.
Цунамі не сталось
За даними Геологічної служби США, яка стежить за землетрусами в усьому світі, магнітуда нинішнього землетрусу біля тихоокеанського узбережжя Коста-Ріки склала 7,9, пише Радіо Свобода.
У цій і кількох сусідніх країнах повідомили наразі про незначну шкоду, завдану будівлям та інфраструктурі, зокрема, лініям електропередач, але про можливі жертви ще не повідомляли.
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