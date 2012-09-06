Обама офіційно затверджений кандидатом демократів

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, його кандидатуру підтримали делегати національного з'їзду Демократичної партії в Шарлоті (штат Північна Кароліна) - 2931 делегат при необхідному мінімумі в 2778.

Із пропозицією затвердити Б.Обаму як кандидата партії до учасників форуму звернувся екс-президент США Білл Клінтон, котрий виступив з переконливою промовою на підтримку економічного курсу нинішнього господаря Білого дому.

Б.Клінтон заявив, що Б.Обама зміг повернути економіку "на шлях відновлення". Крім того, він "заклав основи для створення сучаснішою, збалансованішої економічної ситуації, котра забезпечить появу мільйонів нових робочих місць", переконаний колишній Президент США.

На його думку, "найважливіше питання" для американських виборців на сьогодні полягає в тому, в якій країні вони хочуть жити. "Якщо ви вважаєте за краще мати суспільство, в якому переможець забирає все, в якому ви не можете розраховувати на допомогу з боку, то вам слід підтримати кандидатури Республіканської партії (Мітта Ромні і Пола Райана). Якщо ж ви хочете жити в країні, в якій добробут і відповідальність діляться, то вам слід голосувати за Барака Обаму і Джо Байдена", - сказав Б.Клінтон.

Щойно він закінчив свою промову, на сцену із-за лаштунків вийшов Б.Обама, зустрінутий оглушливими оплесками і схвальним свистом присутніх. Чинний Президент США, всупереч колишнім планам, прибув на з'їзд, щоб послухати промову одного із старійшин Демократичної партії, який досі користується величезною популярністю у співвітчизників.

Після цього під склепінням спорткомплексу "Тайм-Уорнер кейбл арена", де проходить з'їзд, було проведено голосування. Сьогодні, в завершальний день з'їзду, перед його учасниками виступить Б.Обама. Він дасть згоду балотуватися на президентських виборах і викладе своє бачення подальшого розвитку країни.