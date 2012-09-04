Обама виголосить промову на стадіоні, що вміщає 74 тисячі глядачів

У місті Шарлотт (штат Північна Кароліна) сьогодні відкривається передвиборний з'їзд Демократичної партії США, повідомляє радіо “Свобода”.

На з'їзді Президент США Барак Обама буде висунутий кандидатом від демократів на другий термін. Кандидатом у віце-президенти знов стане Джо Байден.

З поданням кандидатури Б.Обами на з'їзді виступить колишній Президент США Білл Клінтон. А сам Б.Обама виголосить промову у четвер, у завершальний день з'їзду, на стадіоні, що вміщає 74 тисячі глядачів.

Минулого тижня на своєму з'їзді в Тампе (штат Флорида) республіканці висунули кандидатом у президенти Мітта Ромні. Згідно з останніми опитуваннями, кандидати зберігають приблизно рівні шанси на перемогу - ряд соціологічних служб говорять про перевагу Б.Обами, інші стверджують, що більшість виборців зараз готові підтримати М.Ромні.

Вибори Президента США відбудуться 6 листопада.