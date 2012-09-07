Канада висилає іранських дипломатів і закриває своє посольство в Тегерані
20:16, 07 вересня 2012Світ
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Канада оголосила сьогодні, що закриває своє посольство в Ірані і видворяє іранських дипломатів, які працюють у країні.
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До таких кроків країна вдалась в знак протесту проти того, що, як заявило Міністерство закордонних справ Канади, «іранський режим надає дедалі більшу військову допомогу» сирійському режимові Башара аль-Асада.
У заяві також нагадали, що Іран «відмовляється виконувати резолюції ООН, що стосуються його ядерної програми, і постійно заявляє погрози існуванню Ізраїлю», а також «є одним із найгірших у світі порушників прав людини», цитує МЗС Радіо Свобода.
За повідомленням МЗС Канади, дипломати з Ірану мають п’ять днів, щоб залишити країну.
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