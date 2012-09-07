Канада висилає іранських дипломатів і закриває своє посольство в Тегерані

До таких кроків країна вдалась в знак протесту проти того, що, як заявило Міністерство закордонних справ Канади, «іранський режим надає дедалі більшу військову допомогу» сирійському режимові Башара аль-Асада.

У заяві також нагадали, що Іран «відмовляється виконувати резолюції ООН, що стосуються його ядерної програми, і постійно заявляє погрози існуванню Ізраїлю», а також «є одним із найгірших у світі порушників прав людини», цитує МЗС Радіо Свобода.

За повідомленням МЗС Канади, дипломати з Ірану мають п’ять днів, щоб залишити країну.