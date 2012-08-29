Генсек ООН закликав в Ірані припинити поставки зброї до Сирії

Про це повідомив у середу телефонним зв'язком журналістам з Тегерана офіційний представник глави всесвітньої організації Мартін Несіркі, пише РІА "Новости".

Пан Гі Мун перебуває в Тегерані, де зустрівся з іранським керівництвом і бере участь у саміті Руху неприєднання.

"Генеральний секретар закликав усі країни припинити постачати зброю всім сторонам конфлікту в Сирії", - сказав Несіркі за підсумками зустрічей Пан Гі Муна з аятолою Алі Хаменеї та президентом Ірану Махмудом Ахмадінежадом.

Тиждень тому в ході засідання РБ ООН щодо Близького Сходу заступник генерального секретаря з політичних питань Джефрі Фелтман звернув увагу на те, що Іран підозрюють у постачаннях зброї до Сирії в порушення рішень Ради Безпеки. З іншого боку, у пресі повідомлялося про постачання озброєнь для сирійської опозиції з Катару і Саудівської Аравії.

За словами офіційного представника, генсек ООН закликав також керівництво Ірану "вплинути на сирійський уряд, щоб негайно припинити насильство і створити умови для налагодження довірчого діалогу".