Німеччина виділить ще 2 мільйони евро на сирійських біженців

Як передає Deutsche Welle, про це заявив глава німецького зовнішньополітичного відомства Гідо Вестервелле, перебуваючи з візитом у таборі сирійських біженців в Йорданії в рамках близькосхідного турне.

Німецький міністр не виключив, що конфлікт в Сирії триватиме досить довгий час.

«На жаль, слід налаштуватися на те, що конфлікт триватиме ще багато тижнів, можливо, навіть місяці», - сказав Г.Вестервелле.

З урахуванням рішення про виділення додаткових коштів загальні розміри німецької допомоги сирійським біженцям становитимуть 24 мільйони євро.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт в Сирії триває з березня 2011 року, його жертвами стали, за даними представників ООН, 17 тисяч осіб. Західні країни і низка арабських держав добиваються відставки президента Башара Асада, вважаючи, що це зупинить насильство.