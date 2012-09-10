Китайська економіка подала ще один сигнал спаду

09:52, 10 вересня 2012
Світ
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У Китаї в серпні зафіксований спад імпорту на 2,6% порівняно з аналогічним періодом 2011 року, що може бути ще одним сигналом імовірного спаду економіки країни, яка є однією з найбільших у світі.

Китайський імпорт впав на 2,6%

Раніше були оприлюднені дані, що у серпні промислове виробництво в Китаї впало до трирічних мінімумів, пише Радіо Свобода.

Водночас експорт китайських товарів усе ще демонструє зростання, хоча його темпи є значно нижчими, ніж були продемонстровані у попередні роки – через боргові проблеми Європи і надто повільне відновлення у США. Порівняно з серпнем 2011 року Китай експортував на 2,7% більше.

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