Сорос: Через півроку в ФРН почнеться рецесія

Так вважає відомий мільярдер і фінансист Джордж Сорос, цитований агентством MarketWatch.

"Курс на урізування витрат на тлі зростаючого безробіття штовхає Європу в глибшу рецесію, - вважає Сорос. - Це більше не прогноз - це реальність. Народ Німеччини цього поки не відчуває і не вірить, але справи периферії вже погані. Приблизно через півроку рецесія почнеться і в ФРН ", пише РІА"Новости".

На його думку, німецькій владі необхідно скасувати свої вимоги зі скорочення держвидатків до інших держав єврозони і продовжувати курс на подальше зближення економік валютного союзу. Як варіант Сорос пропонує і вихід з нього для порятунку власної економіки, хоча вважає, що найкращим варіантом для Німеччини в нинішній ситуації є збереження єврозони і робота над стимулюванням економічного зростання, скороченням боргів і забезпеченням державних облігацій.

В якості альтернативи Сорос відзначає і добровільний розпуск єврозони: "Якщо члени зони євро не можуть жити разом без того, щоб підштовхувати депресію в союзі, думаю, їм краще відокремитися один від одного за взаємною згодою".

Вихід Німеччини з єврозони буде мати руйнівні наслідки, але з ними можна буде впоратися, чого не можна сказати про "ефект доміно", який спровокує вихід хоча б однієї країни з великими боргами через відтік капіталу і ринкових спекуляцій. "Майбутнє Європейського Союзу залежить від політичних рішень, які будуть прийняті протягом найближчого року", - підсумовує Сорос.