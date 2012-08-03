МВФ: Криза єврозони несе серйозні ризики для світової економіки

Міжнародний валютний фонд (МВФ) попередив про серйозні наслідки кризи, що поглиблюється в єврозоні, для світової економіки, порекомендувавши Євросоюзу урізати бюджетні витрати й прийняти заходи з бюджетної інтеграції.

В оприлюдненій на сайті МВФ доповіді про траснкордонний вплив п'яти системних світових економік (єврозона, США, Японія, Велика Британія, Китай – «Spillover Report») фонд говорить про високі ризики зниження обясгів світового виробництва внаслідок кризи єврозони.

При цьому МВФ зазначає, що глобальна економіка поки лише трохи постраждала від кризи в Європі.

У разі погіршення ситуації на ринку цінних паперів і зниження темпів економічного розвитку в єврозоні, фахівці МВФ допускають можливість скорочення її валового внутрішнього продукту на 5% за найближчі два роки.

При цьому американська економіка може скоротитися на 2%, а японська – на 1%.

У разі поглиблення кризи фонд прогнозує різкий стрибок дохідності держоблігацій і корпоративних бондів у всіх країнах єврозони, а також скорочення споживчого попиту на тлі ослаблення довіри.

Згідно з доповіддю, проблеми фінансового ринку єврозони в першу чергу вдарять по країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи.

Виходом із кризової ситуації МВФ називає банківський союз, бюджетну інтеграцію, поетапне скорочення бюджетних витрат, а також кредитне стимулювання.

Доповідь не згадує економіку України.

Як повідомляв УНІАН, у квітні МВФ погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України до 3% із 4,8%. У 2013 році зростання українського ВВП очікується на рівні 3,5%. Інфляція в 2012 році очікується на рівні 7,9%, а в 2013 році - 5,9%.

Минулого місяця МВФ знизив прогноз зростання світової економіки в 2012 році до 3,5% із попередньої оцінки в 3,6%, а в 2013 році – до 3,9% з 4,1% у зв'язку з борговою кризою в Європі, що продовжується, й охолодженням економік Китаю та Індії.