ЗМІ: Звинувачення Єврокомісії є потенційно смертельними для Газпрому

Про це йдеться в статті The Economist.

«Газпром недооцінив повноваження Європейської комісії, яка підштовхнула країни-члени до лібералізації своїх газових ринків. Він спробував заблокувати розподіл ринку сумішшю батога і пряника. Але це принесло більше проблем.

Рік тому Комісія провела серію захоплюючих набігів на 20 офісів Газпрому і пов'язаних з ним компаній. Це розвіяло міф про те, що політичні зв'язки компанії у великих європейських країнах дали йому імунітет. 4 вересня комісія почала антимонопольне розслідування за трьома звинуваченнями. Всі вони є потенційно смертельними для бізнес-моделі Газпрому», - цитує статтю Тиждень.ua.

«Він (Газпром - ред.) любить укладати угоди з окремими країнами, що дозволяє винагороджувати друзів і карати ворогів. Тепер Газпрому буде важко захищати контракти з окремими країнами проти правил єдиного ринку ЄС. Втім деякі країни все ж можуть вибрати довгострокові контракти і прив’язку до нафти.

Газпром далеко не приречений. Він кинув виклик скептикам і критикам, успішно побудувавши "Північний потік", який проходить по дну Балтійського моря до Німеччини. Це означає, що він більше може не бути заручником транзитних країн таких як Україна та Білорусія. Він тільки посилив свій торговий підрозділ у Великобританії. Дехто всередині компанії прагне конкурувати зі сланцевим газом, який в Європі досі не видобувають. Але як дізналася американська компанія Microsoft після своїх сварок з Комісією: монопольна влада в Європі приносить більше ворогів, ніж прибутку», - зазначає видання.