Генсек ООН: Світ витратив торік на озброєння 1,7 трлн доларів

Як передають РІА «Новости», "світ витрачає в день майже у два рази більше на озброєння, ніж ООН витрачає на свої глобальні місії світу, захист прав людини і розвиток за цілий рік", - підкреслив Паг Гі Мун, виступаючи на форумі у Генасамблеї всесвітньої організації з питань "культури світу".

"Це величезна ціна для людей, які лягають спати голодними; для дітей, які вмирають від нестачі чистої питної води; для селян, які не можуть обробляти землю, тому що вона засмічена мінами", - сказав Пан Гі Мун.

За словами генсека, економісти називають це "ціною вибору", але він особисто вважає такі витрати "аморальними".

"Світ інтуїтивно усвідомлює, що не може бути військового вирішення конфліктів, що мізерні світові ресурси повинні витрачатися на те, щоб допомагати людям процвітати, а не на зброю, яка множить страждання", - заявив Пан Гі Мун.

Торкаючись свого нового п'ятирічного терміну на посаді генерального секретаря ООН, він підтвердив, що роззброєння стане "ключовим пріоритетом" в порядку денному його майбутньої роботи.