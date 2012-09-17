У Греції страйкують лікарі, фармацевти, вчителі, судді і прокурори

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Афінське агентство новин.

Аптеки у столичній області Аттика, де проживає близько третини 11-мільйонного населення Греції, продовжують багатоденний страйк. Фармацевти через державну заборгованість відмовляються видавати ліки застрахованим у найбільшій державній компанії з надання медичних послуг EOPYY.

Судді і прокурори припиняють роботу від сьогоднішнього дня, коли в Греції починається новий судовий сезон, і, як мінімум, до 30 вересня. Вони протестують проти зниження зарплат і підвищення податків. Також їх профспілки виступають проти вимог держави терміново скоротити кількість справ, які знаходяться на розгляді у судах і обчислюються сотнями тисяч. Вони вважають, що ці заходи є втручанням у роботу незалежного суду. Не беруть участі в страйку лише працівники Державної ради Греції - одного з трьох верховних судів, який займається адміністративними питаннями.

З понеділка по всій країні починаються загальні збори профспілок шкільних вчителів і університетських викладачів, на час яких скасовуватимуться заняття. Освітяни, як очікується, приєднаються і до загального добового страйку 26 вересня. Вони протестують проти підготовлюваних скорочень витрат і можливих звільнень держслужбовців, а також вимагають збільшення асигнувань на освіту.