Греція хоче рятуватися створенням особливих економічних зон

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Зони, за проектом уряду, запропонують інвесторам податкові та адміністративні преференції.

Зараз уряд країни веде переговори про створення пільгових зон з Єврокомісією. За словами міністра розвитку Костіса Хацідакіса, такі ОЕЗ дозволять підтримувати економіку Греції.

Хацідакіс, тим не менше, зазначив, що статус особливих зон не дозволить платити співробітникам працюючих там підприємств "занадто низькі зарплати". "Трудового кодексу будуть повністю дотримуватися", - запевнив він.