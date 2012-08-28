Греція хоче рятуватися створенням особливих економічних зон
19:50, 28 серпня 2012Світ
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Греція планує створити особливі економічні зони для того, щоб забезпечити приватні інвестиції в національну економіку.
Греція вигадала вихід, фото ellada-russia.net
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.
Зони, за проектом уряду, запропонують інвесторам податкові та адміністративні преференції.
Зараз уряд країни веде переговори про створення пільгових зон з Єврокомісією. За словами міністра розвитку Костіса Хацідакіса, такі ОЕЗ дозволять підтримувати економіку Греції.
Хацідакіс, тим не менше, зазначив, що статус особливих зон не дозволить платити співробітникам працюючих там підприємств "занадто низькі зарплати". "Трудового кодексу будуть повністю дотримуватися", - запевнив він.
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