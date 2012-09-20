США на день закриють усі свої диппредставництва в Індонезії

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Франс Прес.

За інформацією агентства, в п'ятницю, 20 вересня, не будуть працювати посольство в Джакарті, а також консульства у містах Сурабая, Медан і на острові Балі.

Рішення закрити диппредставництва було прийнято "з причини можливого проведення серйозних акцій протесту перед будівлями дипмісій США", - йдеться в заяві американського посольства.

В останні роки в ісламських країнах після традиційних для мусульман п'ятничних молитов часто проводяться масові акції протесту, мітинги, демонстрації. Головною темою акцій, що проходили в різних країнах світу останніми днями, став знятий в США скандальний антиісламський фільм "Невинність мусульман". У деяких країнах демонстрації супроводжувалися безладами.

У понеділок з протестом проти "Невинності мусульман" виступили і мешканці Джакарти. Присутні біля будівлі американського посольства люди закидали поліцейських, що охороняли посольство, пляшками із запальною сумішшю. В результаті безладів постраждали не менше 11 людей.

У четвер європейські ЗМІ повідомили, що Франція вирішила в п'ятницю закрити свої посольства в 20 країнах світу, в тому числі, в Індонезії через опублікованих у французькому журналі Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммеда.