Франція на цілий день закриє посольства та школи у 20 країнах

Як повідомляють РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес, представник МЗС Франції зазначив, що, хоча французькі посольства, консульства, культурні центри і школи будуть закриті, ніяких погроз на адресу установ не надходило. Таке рішення пояснюється тим, що традиційно сплеск масових заворушень у мусульманських країнах відбувається по п'ятницях після великої п'ятничної молитви.

Також французьке зовнішньополітичне відомство опублікувало рекомендації для мандрівників, які опинилися в країнах, де можуть виникнути хвилювання. Зокрема, туристи повинні бути максимально пильними, триматися подалі від місць скупчення народу, уникати відвідування визначних пам'яток, що є священними для деяких соціальних груп, і обмежити візити до місць поклоніння.

Як повідомляється, на обкладинці французької газети Charlie Hebdo, що вийшла 19 вересня, зображено мусульманина в інвалідному візку, якого везе іудей. "Нічого смішного", - говорить інвалід. Ілюстрація озаглавлена "Недоторканні-2", і є пародією на популярний у Франції фільм "Недоторканні" режисерів Еріка Толедано і Олів’є Накаша про інваліда-аристократа і його темношкірого помічника. Зображення на інших сторінках газети - ще зухваліше. За даними ЗМІ, на деяких з них пророка Мухаммеда зображено голим.

Продажі свіжого номера тижневика почалися рано вранці, проте бажаючих придбати скандальну газету виявилося так багато, що всі викуплені кіосками екземпляри швидко закінчилися.

Карикатури опубліковані на тлі заворушень, що відбуваються в усьому світі і викликані розміщенням в інтернеті скандального фільму "Невинність мусульман", знятого в США. Минулої суботи антиамериканські акції докотилися до Франції - кілька сотень мусульман влаштували несанкціоновану маніфестацію на площі Злагоди поблизу посольства США, яке розташоване за кілька сотень метрів від Єлісейського палацу в одному з кварталів столиці, що найбільше охороняються. Пізніше в соціальних мережах з'явилися заклики організувати у суботу нові акції протесту проти "Невинності мусульман", запит на проведення маніфестації навіть надійшов до префектури поліції Парижа.

Як повідомляв УНІАН, після появи інформації про знятий у США фільм "Невинність мусульман", в якому мусульманський пророк Мухаммед представлений в дуже непривабливому вигляді, 11 вересня в Лівії невідомі обстріляли будівлю американського консульства з гранатометів. Унаслідок попадання гранати в автомобіль, загинув посол США Крістофер Стівенс разом з трьома колегами.

14 вересня компанія Google відхилила прохання влади США про видалення з відеохостингу YouTube відео скандального фільму "Невинність мусульман".

Google визнала ролик таким, що не порушує правила використання сайту. Для видалення нелегального контенту з YouTube компанії, як правило, потрібний офіційний запит від уряду конкретної країни або рішення суду.