USAID просить Росію трохи більше часу, щоб згорнутись

Москва вимагає припинення роботи цієї організації з 1 жовтня і звинувачує її у намаганні вплинути своїми ґрантами на вибори і політичну ситуацію в Росії.

Речниця Держдепартаменту Вікторія Нуланд заявила в четвер, що США пообіцяли Росії «не започатковувати нових програм з 1 жовтня», але також попросили деякий час для завершення програм, розпочатих раніше, пише Радіо Свобода.

Водночас речник російського МЗС Олександр Лукашевич підтвердив вимоги своєї країни і додав, що «це рішення суверенної держави має бути виконане».