USAID просить Росію трохи більше часу, щоб згорнутись
08:41, 21 вересня 2012Світ
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США попросили владу Росії надати більше часу для закінчення в цій країні роботи американського Агентства з міжнародного розвитку (USAID).
USAID просить трохи більше часу
Москва вимагає припинення роботи цієї організації з 1 жовтня і звинувачує її у намаганні вплинути своїми ґрантами на вибори і політичну ситуацію в Росії.
Речниця Держдепартаменту Вікторія Нуланд заявила в четвер, що США пообіцяли Росії «не започатковувати нових програм з 1 жовтня», але також попросили деякий час для завершення програм, розпочатих раніше, пише Радіо Свобода.
Водночас речник російського МЗС Олександр Лукашевич підтвердив вимоги своєї країни і додав, що «це рішення суверенної держави має бути виконане».
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