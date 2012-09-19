Росія пояснила, чому виганяє американське донорське агенство

Про це йдеться в коментарі офіційного представника МЗС Росії Олександра Лукашевича, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

«МЗС Росії офіційно повідомив американську сторону, що діяльність в Російській Федерації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) має бути припинена з 1 жовтня поточного року», - сказав О.Лукашевич.

За його словами, таке рішення викликане, у першу чергу, тим, що характер роботи представників Агентства в Росії далеко не завжди відповідав заявленим цілям сприяння розвитку двосторонньої гуманітарної співпраці.

«Йдеться про спроби впливати через розподіл грантів на політичні процеси, включаючи вибори різного рівня, і інституції громадянського суспільства. Серйозні питання викликала активність USAID у російських регіонах, особливо на Північному Кавказі, про що ми неодноразово попереджали наших американських колег», - сказав він.

О.Лукашевич також заявив, що слід враховувати й ту обставину, що Росія тепер входить до числа «нових донорів» і відмовляється від статусу одержувача допомоги розвитку в усіх міжнародних організаціях. Російське ж громадянське суспільство стало цілком зрілим, і не потребує «зовнішнього керівництва», заявив він.

«Ми відкриті для співпраці з американським Агентством з міжнародного розвитку в реалізації проектів у третіх країнах, яким гостро необхідна гуманітарна допомога. Зрозуміло, така взаємодія передбачає суворе дотримання принципів рівноправ'я, повагу інтересів один одного і невтручання у внутрішні справи», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, російським аналогом USAID є Росспівробітництва.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв у Москві на нараді керівників представництв і представників Росспівробітництва заявив, що Росія повинна посилити свій вплив у світі за допомогою «м'якої сили», у першу чергу в країнах СНД.