У Білорусі парламентські вибори визнали такими, що відбулися
У Білорусі понад 50% виборців проголосували на виборах депутатів Палати представників Національних зборів п'ятого скликання станом на 14.00.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомила журналістам голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина.
Вона нагадала, що явка половини всіх виборців, внесених до списків, дозволяє визнати вибори такими, що відбулися в першому турі. Згідно білоруського законодавства, для визнання виборів, що відбулися в першому турі на дільниці для голосування мають прийти понад 50% громадян, внесених до списків виборців.
«За даними на 14.00 в Брестській області проголосували 45,7% виборців, у Вітебській - 57,1%, в Гомельській - 56,5%, в Гродненській - 47,9%, в Мінській - 51,4%, в Могильовській - 54,8%, в місті Мінську - 39,7%, за кордоном - 40,1%», - зазначила Л. Єрмошина.
Виборчі дільниці відкрилися о 8.00 і працюватимуть до 20.00.
Для проведення виборів створено 110 виборчих округів, що відповідають кількісному складу нижньої палати парламенту. Середня чисельність одного виборчого округу – 64 597 осіб.
Для голосування сформовано 6 тисяч 301 виборча дільниця в Білорусі і 43 - за кордоном. Зарубіжні дільниці працюють в Австрії, Азербайджані, Вірменії, Бельгії, Болгарії, Великій Британії, Угорщині, Венесуелі, Німеччині, Ізраїлі, Італії, Казахстані, Канаді, Китаї, на Кубі, в Латвії, Литві, Молдові, Нідерландах, Польщі, Росії, Сербії, Словаччині, США, Туреччині, Узбекистані, Україні, Франції, Чехії, Швейцарії, Естонії та Японії.
До парламенту балотуються 293 кандидати, що на 30 осіб більше в порівнянні з парламентськими виборами 2008 року.
За ходом голосування ведеться активне міжнародне і національне спостереження.
На 20 вересня ЦВК зареєструвала 762 міжнародних спостерігача. Найбільш масовими є місії міжнародних спостерігачів від СНД і Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Від цих організацій акредитовано, відповідно, 347 і 261 спостерігачів.
Центрвиборчком зазначає, що виборна кампанія проходить в цілому спокійно, офіційних скарг ні від спостерігачів, ні від виборців до ЦВК не надходило.
За інформацією ЦВК, за п'ять днів дострокового голосування своїм виборчим правом скористалися 25,9% громадян.