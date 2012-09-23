У Білорусі парламентські вибори визнали такими, що відбулися

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомила журналістам голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина.

Вона нагадала, що явка половини всіх виборців, внесених до списків, дозволяє визнати вибори такими, що відбулися в першому турі. Згідно білоруського законодавства, для визнання виборів, що відбулися в першому турі на дільниці для голосування мають прийти понад 50% громадян, внесених до списків виборців.

«За даними на 14.00 в Брестській області проголосували 45,7% виборців, у Вітебській - 57,1%, в Гомельській - 56,5%, в Гродненській - 47,9%, в Мінській - 51,4%, в Могильовській - 54,8%, в місті Мінську - 39,7%, за кордоном - 40,1%», - зазначила Л. Єрмошина.

Виборчі дільниці відкрилися о 8.00 і працюватимуть до 20.00.

Для проведення виборів створено 110 виборчих округів, що відповідають кількісному складу нижньої палати парламенту. Середня чисельність одного виборчого округу – 64 597 осіб.

Для голосування сформовано 6 тисяч 301 виборча дільниця в Білорусі і 43 - за кордоном. Зарубіжні дільниці працюють в Австрії, Азербайджані, Вірменії, Бельгії, Болгарії, Великій Британії, Угорщині, Венесуелі, Німеччині, Ізраїлі, Італії, Казахстані, Канаді, Китаї, на Кубі, в Латвії, Литві, Молдові, Нідерландах, Польщі, Росії, Сербії, Словаччині, США, Туреччині, Узбекистані, Україні, Франції, Чехії, Швейцарії, Естонії та Японії.

До парламенту балотуються 293 кандидати, що на 30 осіб більше в порівнянні з парламентськими виборами 2008 року.

За ходом голосування ведеться активне міжнародне і національне спостереження.

На 20 вересня ЦВК зареєструвала 762 міжнародних спостерігача. Найбільш масовими є місії міжнародних спостерігачів від СНД і Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Від цих організацій акредитовано, відповідно, 347 і 261 спостерігачів.

Центрвиборчком зазначає, що виборна кампанія проходить в цілому спокійно, офіційних скарг ні від спостерігачів, ні від виборців до ЦВК не надходило.

За інформацією ЦВК, за п'ять днів дострокового голосування своїм виборчим правом скористалися 25,9% громадян.