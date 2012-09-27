Засновник WikiLeaks звернувся до ООН

У своїй промові він торкнувся етичних і юридичних аспектів свого нинішнього статусу. Раніше Еквадор надав йому політичний притулок, Дж.Ассанж перебуває в посольстві цієї країни в Лондоні.

"Я на волі, але у мене є ця воля тільки завдяки притулку, яке надало мені посольство Еквадору", - заявив Дж.Ассанж, наголосивши, що міжнародні конвенції та інші документи гарантують йому можливість вільного збирання та поширення інформації.

На цю тему: ЗМІ: Ассанж може просидіти у посольстві Еквадору кілька років

Дж.Ассанж пояснив, що своє нинішнє становище розглядає як політичне переслідування з боку США.

Крім того, він розповів про рядового Бредлі Меннінга, від якого одержував матеріали американського дипломатичного й військового листування.

"Сьогодні я хочу розповісти вам одну американську історію про військовослужбовця. Він, як і його батько, любив свою країну і, ставши військовим аналітиком, пішов захищати її. Його відправили до Іраку, там він побачив, що американські військові часто не дотримуються законів, стають вбивцями і заохочують корупцію у політичних колах", - цитує РосБізнесКонсалтинг. Б.Менніг, підкреслив Дж.Ассанж, не зміг приховувати інформацію про вбивства невинних, за це проти нього ведуть розслідування практично всі силові структури США, а сам він уже 856 днів перебуває у в'язниці без висунення звинувачень.

Своє звернення Дж.Ассанж завершив закликом до США відмовитися від судового переслідування всіх причетних до роботи WikiLeaks.