ЗМІ: Ассанж може просидіти у посольстві Еквадору кілька років

Про це пише Майкл Бініон у статті для «Українського тижня».

«Еквадор і прихильники творця Wikileaks прагнуть показати, що над ним нависла загроза американського ордера на арешт, і применшують ніяк не пов’язану з цим проблему звинувачень у сексуальних домаганнях, які чекають на нього у Швеції», - пише Бініон.

В той же час, оглядач відзначає, що Вашингтон не зробив жодної спроби добитися екстрадиції Джуліана з Британії впродовж двох років, коли він там жив.

«Навіщо Білому домові чекати видачі Ассанжа Швецією, якщо її суди, очевидно, самі будуть рішуче проти того, щоб посилати його до США назустріч можливому смертному вирокові?», - відзначає експерт.

Говорячи про те, скільки часу зможе засновник Wikileaks Джуліан Ассанж гостювати в посольстві Еквадору в Лондоні, експерт відзначає, що є прецеденти, коли подібне проживання на території посольства тривало дуже довго.

«Семеро російських п’ятдесятників із Сибіру знайшли притулок в американському посольстві у Москві 1978-го і провели там 5 років. Вони жили в невеличкій кімнатці в підвальному приміщенні весь час, доки дістали дозвіл на виїзд із країни. Кардинал Міндсенті, противник комунізму, 1956 року втік до посольства США в Будапешті і прожив там 15 років, аж доки виїхав до Австрії», - відзначає оглядач.

Нагадаємо, 16 серпня міністр закордонних справ Еквадору оголосив, що його країна вирішила надати політичний притулок засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу, проте офіційний Лондон відмовився випускати того із країни.