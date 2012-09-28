США закликають Білорусь негайно звільнити всіх політв'язнів

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідну заяву сьогодні поширило Посольство США в Білорусі.

«Сполучені Штати відзначають факт звільнення Сергія Коваленка. Ми закликаємо уряд Білорусі до негайного й безумовного звільнення решти політичних в’язнів і повного відновлення їхніх громадянських і політичних прав», - йдеться в заяві.

26 вересня з могильовської колонії було звільнено опозиціонера С.Коваленка. 27 вересня на свободу вийшов активіст анархістського руху Павло Сиромолотов. Обидва вони написали прохання про помилування на ім'я Президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Довідка УНІАН. У Білорусі в місцях позбавлення волі залишаються ще 12 осіб, яких правозахисники вважають політв'язнями. Серед них – екс-кандидат у президенти Білорусі Микола Статкевич, віце-президент Міжнародної федерації прав людини Алесь Бєляцький, лідер міжнародної організації «Молодий фронт» (Чехія) Дмитро Дашкевич.