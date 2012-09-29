Україна відповість перед ООН за права людини

Як повідомили УНІАН у Центрі інформації про права людини, наприкінці жовтня 2012 року Україна звітуватиме перед ООН про ситуацію з правами людини в рамках Універсального періодичного огляду (УПО). Уряд та правозахисники підготували власні версії подій.

Щоб з’ясувати, що думають українці про ситуацію з правами людини, громадські організації за підтримки ПРООН проводять всеукраїнську кампанію "Права людини в Україні: твій голос важливий". В рамках кампанії українцям пропонуватимуть відповісти на 13 запитань з різних аспектів дотримання прав людини в країні.

Ініціаторами кампанії виступили Центр інформації про права людини та Проект «Без кордонів» Центру «Соціальна дія».

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Громадські організації планують розповсюдити результати опитування під час засідання Ради ООН з прав людини 24 жовтня 2012 року. Саме цього дня країни-учасниці ООН в рамках Універсального періодичного огляду розглядатимуть питання про дотримання в Україні міжнародних стандартів із захисту прав людини. Після закінчення УПО країни ООН надають українській владі рекомендації з урахуванням інформації, яку вони отримали. Держави, які проходять огляд, беруть на себе зобов’язання імплементувати рекомендації у власному законодавстві.

Опитування проводитиметься одночасно в інтернеті – на сторінці Центру інформації про права людини, у соціальних мережах, а також у шести містах України: Києві, Львові, Херсоні, Сімферополі, Сумах та Луганську.

Інформаційна кампанія триватиме до 10 жовтня 2012 року.