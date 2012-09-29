На Японію обрушився тайфун: висота хвиль - 12 метрів

Про це повідомляє РІА «Новости».

За інформацією Національного метеорологічного агентства Японії, тайфун "Джелават", що став 17-м тайфуном цього сезону на північному заході Тихого океану, знаходиться поряд із префектурою Кагосіма й рухається на північний схід зі швидкістю 30 кілометрів на годину.

Тиск у центрі тайфуну становитть 935 гектопаскалів. Швидкість шквалистого вітру, що супроводжує циклон, досягає 45 метрів на секунду, з поривами до 65 метрів на секунду.

Станом на 17.00 за місцевим часом (11.00 за київським часом), у районі міста Наха була зафіксована максимальна швидкість вітру в 61,2 метра на секунду. Швидкість випадання опадів у районі тайфуну становить 55 міліметрів на годину. Висота хвиль вже досягає близько 12 метрів.

Внаслідок тайфуну травми отримали вже 65 людей. Інформація про жертв стихії поки не повідомляється. Понад 4 тисяч осіб евакуйовано зі своїх будинків внаслідок загрози їх затоплення.

Без електрики залишаються 331 тисяча 500 будинків, що становить приблизно 60% від загального числа будов на острові Окінава.

Всі вильоти з аеропорту Наха, заплановані на суботу, скасовано. Метеорологи попереджають про небезпеку зсувів грунту через дощі, а також про необхідність дотримуватися обережності через сильний поривчастий вітер.

Згідно з прогнозами Національного метеорологічного агентства, до неділі тайфун має досягти головного японського острова Хонсю.