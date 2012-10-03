Залізниця Бельгії зупинилась - страйк (фото)

09:14, 03 жовтня 2012
Світ
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У Бельгії розпочався страйк профспілок працівників залізниці.

Бельгійські страйкарі , фото ЕРА

На добу паралізовано як місцеве, так і міжнародне сполучення, повідомляє «Газета.ру» з посиланням на бельгійське інформагентство RTBF.

Потяги на території всієї країни зупинилися рівно о 22.00 за місцевим часом. При цьому профспілки попередили, що альтернативних транспортних засобів запущено не буде.

Бельгія, страйк, фото ЕРА

Пасажири, які придбали квитки на скасовані через страйк потяги, зокрема на експреси, що сполучають Бельгію з Лондоном і Парижем, зможуть одержати гроші назад або обміняти квиток на іншу дату.

Страйкарі вимагають від влади переглянути реформу залізничного сектору країни. Зокрема, профспілки незадоволені перерозподілом залізничного господарства Бельгії, яке ініціював міністр у справах транспорту Поль Манетт. Працівники галузі побоюються, що після того, як сектор перейде від трьох незалежних структур (оператора залізниць Infrabel, власне державної транспортної компанії SNCB і незалежного оператора системи вокзалів) до двох, розпочнуться масові скорочення.

Борг SNCB перед державою на нинішній момент перевищує 4 млрд євро.

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