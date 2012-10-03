Залізниця Бельгії зупинилась - страйк (фото)

На добу паралізовано як місцеве, так і міжнародне сполучення, повідомляє «Газета.ру» з посиланням на бельгійське інформагентство RTBF.

Потяги на території всієї країни зупинилися рівно о 22.00 за місцевим часом. При цьому профспілки попередили, що альтернативних транспортних засобів запущено не буде.

Пасажири, які придбали квитки на скасовані через страйк потяги, зокрема на експреси, що сполучають Бельгію з Лондоном і Парижем, зможуть одержати гроші назад або обміняти квиток на іншу дату.

Страйкарі вимагають від влади переглянути реформу залізничного сектору країни. Зокрема, профспілки незадоволені перерозподілом залізничного господарства Бельгії, яке ініціював міністр у справах транспорту Поль Манетт. Працівники галузі побоюються, що після того, як сектор перейде від трьох незалежних структур (оператора залізниць Infrabel, власне державної транспортної компанії SNCB і незалежного оператора системи вокзалів) до двох, розпочнуться масові скорочення.

Борг SNCB перед державою на нинішній момент перевищує 4 млрд євро.