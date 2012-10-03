Туреччина обстріляла сирійську територію
23:50, 03 жовтня 2012Світ
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Підрозділи збройних сил Туреччини завдали удару по цілях на території Сирії.
У заяві адміністрації прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана зазначено, що удар санкціоновано як відповідь на сьогоднішній мінометний обстріл з території Сирії, передає Reuters.
Туреччина, втім, не повідомляє наскільки потужним був обстріл у відповідь і по яких цілях його вели.
З Дамаска офіційної заяви теж не надходило.
Сьогодні на південному сході Туреччини в результаті вибуху снаряда, випущеного з території Сирії, загинули троє людей, серед яких жінка і дитина, ще мінімум 7 отримали поранення. Серед поранених троє поліцейських.
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