Туреччина обстріляла сирійську територію

У заяві адміністрації прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана зазначено, що удар санкціоновано як відповідь на сьогоднішній мінометний обстріл з території Сирії, передає Reuters.

Туреччина, втім, не повідомляє наскільки потужним був обстріл у відповідь і по яких цілях його вели.

З Дамаска офіційної заяви теж не надходило.

Сьогодні на південному сході Туреччини в результаті вибуху снаряда, випущеного з території Сирії, загинули троє людей, серед яких жінка і дитина, ще мінімум 7 отримали поранення. Серед поранених троє поліцейських.