Для учасників штурму посольства США прокурор вимагатиме страти
Влада Тунісу мають намір домагатися страти для 87 підозрюваних у спробі штурму посольства США під час протестів проти фільму "Невинність мусульман".
Адвокати підозрюваних Ануар Улед Алі (Anouar Ouled Ali) та Мондері Шарні (Mondher Charni) повідомили агентству Associated Press, що 87 осіб, затриманих у Тунісі за участь у заворушеннях, нині чекають суду за багатьма звинуваченнями, зокрема, нападі на співробітників органів державної безпеки. За словами адвокатів, прокуратура проситиме для всіх обвинувачених вищої міри покарання.
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Сотні розгніваних змістом антиісламського фільму тунісців 14 вересня зробили спробу штурму посольства США в Тунісі, нагадує РІА "Новости". За повідомленнями ЗМІ, в будівлі були розбиті шибки, натовп підпалив дерева довкола посольства і замість американського прапора поставив чорний прапор. Для припинення безладів поліція застосовувала гумові кулі і сльозогінний газ. У заворушеннях загинули четверо осіб, ще 49 отримали поранення.
Крім того, за даними місцевих ЗМІ, того ж дня була обстріляна американська школа в Тунісі. У навчальному закладі виникла пожежа. Постраждалих в результаті інциденту немає, оскільки в школі не було учнів.
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Напередодні двоє громадян Тунісу, підозрювані в причетності до вбивства посла США в Лівії Кріса Стівенса, затримані в Стамбулі. За даними місцевого телеканалу, їх взяли під варту представники управління боротьби з тероризмом в міжнародному аеропорту ім. Ататюрка, коли ті намагалися в'їхати до Туреччини за підробними паспортами. Затриманих доставили в управління безпеки, ведуться допити.