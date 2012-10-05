Для учасників штурму посольства США прокурор вимагатиме страти

Адвокати підозрюваних Ануар Улед Алі (Anouar Ouled Ali) та Мондері Шарні (Mondher Charni) повідомили агентству Associated Press, що 87 осіб, затриманих у Тунісі за участь у заворушеннях, нині чекають суду за багатьма звинуваченнями, зокрема, нападі на співробітників органів державної безпеки. За словами адвокатів, прокуратура проситиме для всіх обвинувачених вищої міри покарання.

На цю тему: Протести проти фільму «Невинність мусульман» докотилися до України

Сотні розгніваних змістом антиісламського фільму тунісців 14 вересня зробили спробу штурму посольства США в Тунісі, нагадує РІА "Новости". За повідомленнями ЗМІ, в будівлі були розбиті шибки, натовп підпалив дерева довкола посольства і замість американського прапора поставив чорний прапор. Для припинення безладів поліція застосовувала гумові кулі і сльозогінний газ. У заворушеннях загинули четверо осіб, ще 49 отримали поранення.

Крім того, за даними місцевих ЗМІ, того ж дня була обстріляна американська школа в Тунісі. У навчальному закладі виникла пожежа. Постраждалих в результаті інциденту немає, оскільки в школі не було учнів.

***

Напередодні двоє громадян Тунісу, підозрювані в причетності до вбивства посла США в Лівії Кріса Стівенса, затримані в Стамбулі. За даними місцевого телеканалу, їх взяли під варту представники управління боротьби з тероризмом в міжнародному аеропорту ім. Ататюрка, коли ті намагалися в'їхати до Туреччини за підробними паспортами. Затриманих доставили в управління безпеки, ведуться допити.