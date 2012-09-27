Протести проти фільму «Невинність мусульман» докотилися до України

Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу скандують: «Немає Бога, окрім Аллаха» і «Мухаммед Пророк його», а також «Аллах Акбар».

Також вони тримають у руках транспаранти і плакати, серед яких: «Образа Пророка - образа Всевишнього!», «Гей, ненависники ісламу, знайте: покарання Аллаха неминуче!», «Мусульмани – єдиний народ», «Америко, Мухаммед чистий, принижена ти!», «Вам не уникнути правосуддя Аллаха!».

«Мусульмани усього світу піднялися, щоб захистити честь і гідність найкращої людини, над якою коли-небудь сходило сонце. Вороги Аллаха випустили огидний фільм, в якому оббрехали Пророка, оббрехали усіх мусульман. Цей поганий фільм неможливо дивитися ані хвилини», - заявив на мітингу Руслан Аблямітов, представник громади Давет, яка організувала мітинг.

Мітинг триває вже понад 2 години, при цьому жінки, більшість з яких в хиджабах, стоять окремо від чоловіків.

Нагадаємо, Духовне управління мусульман Криму (муфтіят) минулого тижня виступило із зверненням до кримчан, які сповідують іслам, і закликало не реагувати акціями протесту на фільм, що паплюжить Аллаха і Мухаммеда, оскільки в арабських країнах вони вже призвели до кровопролиття і штурмів американських посольств. Водночас ДУМК різко засудило картину «Невинність мусульман».

Як повідомляв УНІАН, після появи інформації про знятий у США фільм «Невинність мусульман», в якому мусульманський пророк Мухаммед представлений у дуже непривабливому вигляді, 11 вересня в Лівії невідомі обстріляли будівлю американського консульства з гранатометів. Унаслідок попадання гранати в автомобіль загинув посол США Крістофер Стівенс і троє його колег.

Фільм також спровокував масові акції протесту як в ісламських, так і в західних країнах, де проживають мусульмани.